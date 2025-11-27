El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00 AM, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 11:00 AM. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 1 a 2 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y apacible.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, comenzando alrededor de las 2:00 PM y continuando hasta las 8:00 PM. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3:00 PM, con un valor de 14 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la nubosidad.

A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este y aumentando ligeramente en velocidad, alcanzando hasta 4 km/h. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Barro pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento continuará soplando desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 7 km/h en las horas más tardías.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta favorable, con un inicio despejado, un aumento de nubes altas por la tarde y un regreso a cielos despejados por la noche. Sin lluvias a la vista y temperaturas agradables, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.