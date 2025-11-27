El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 79% en la primera hora.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados hasta el mediodía. La brisa del este, con velocidades de entre 6 y 9 km/h, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo favorables, con un cielo que se tornará poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 14 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 70% hacia las 4 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo de nubes altas, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La brisa del este persistirá, aunque con una ligera disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de 6 a 7 km/h.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad sin riesgo de lluvias, temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las horas nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.