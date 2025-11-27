El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, As Neves se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para quienes disfrutan de un tiempo templado. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 3 de la tarde. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que se espera que sople del este con ráfagas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para los planes al aire libre, ya que los residentes de As Neves podrán disfrutar de actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la presencia de nubes altas. Sin embargo, no se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

El viento, que durante el día soplará con cierta intensidad, disminuirá su velocidad hacia la noche, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.