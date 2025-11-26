El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma más ligera, aunque las nubes continuarán cubriendo el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados, con un leve aumento hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día, permitiendo que los residentes disfruten de un ambiente seco, aunque algo fresco.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la sensación general será de un día muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados, lo que podría resultar agradable para aquellos que se aventuren al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 18:05, momento en el que la temperatura comenzará a bajar rápidamente. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La niebla podría regresar durante la noche, creando un ambiente misterioso y tranquilo en Vilanova de Arousa.

En resumen, el día de hoy se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y bruma durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán suaves, pero la alta humedad y el viento del este aportarán una sensación de frescura. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío y la niebla.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación. Este fenómeno se mantendrá hasta las 2 de la mañana, cuando comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a un cielo poco nuboso.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 7 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad serán reducidas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.