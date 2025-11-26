El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad serán reducidas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde.

A partir del mediodía, se espera que las nubes se tornen más densas, con un cielo muy nuboso que podría generar una sensación de frío mayor. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 9 km/h. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles similares de intensidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el exterior.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:05, momento en el cual el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunas estrellas sean visibles en el firmamento.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán que los habitantes disfruten de un día sin complicaciones meteorológicas, aunque es aconsejable llevar ropa adecuada para el frío y la humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia las 2:00 AM y cubierto a partir de las 3:00 AM.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 7 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 9 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al amanecer, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

