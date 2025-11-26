El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera presencia de nubes que no afectará la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable para quienes salgan a disfrutar del aire libre.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h, lo que significa que no se anticipan ráfagas fuertes que puedan incomodar a los transeúntes. Este viento suave complementará la agradable temperatura, haciendo que el día sea propicio para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Vilaboa. La ausencia de precipitaciones, combinada con cielos despejados, permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para realizar actividades familiares o deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su luminosidad y tranquilidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando valores cercanos a los 7 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz solar antes de que el día llegue a su fin.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 7 grados en las primeras horas.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.