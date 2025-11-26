El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, aunque la bruma persistirá en algunos momentos. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia las 9:00 a.m. y 7 grados a media tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 81% al 84%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo húmedo.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de que se presenten nubes altas y cubiertas en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 11 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste a velocidades de entre 3 y 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de Vila de Cruces disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 10:00 p.m., con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto.

El orto se producirá a las 08:37 a.m. y el ocaso a las 18:02 p.m., marcando un día con una duración de luz solar limitada. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas, pero sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.