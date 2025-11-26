El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 86%. A medida que avance el día, la temperatura irá variando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

El cielo se caracterizará por un predominio de condiciones poco nubosas, especialmente en la mañana y la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con momentos de cielo muy nuboso, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 12 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a medida que avance el día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las bajas temperaturas matutinas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará ligeras variaciones, manteniéndose en torno al 85% en las horas de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Vigo se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables. La combinación de cielos poco nubosos y temperaturas moderadas permitirá que los vigueses aprovechen al máximo el día, antes de que el frío invernal se instale de manera más contundente en las próximas semanas.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.