El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto y brumoso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que se espera en varios periodos. Las condiciones de visibilidad mejorarán ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán nubladas con algunas nubes altas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% a medianoche y manteniéndose en niveles cercanos al 100% en las primeras horas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay un pequeño indicio de posibles lloviznas en la mañana, aunque la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% en los intervalos de tiempo analizados.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, predominando de dirección este y noreste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y brumoso, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día, pero con una sensación térmica más fría debido a la alta humedad y el viento. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones de visibilidad reducida y vestirse en consecuencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la bruma persistirá hasta las 2 de la tarde, manteniendo las temperaturas en un rango de 6 a 7 grados.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia las 2:00 AM y cubierto a partir de las 3:00 AM.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de nubes que cubrirán el cielo durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.