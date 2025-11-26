El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 6 grados. La bruma será un fenómeno recurrente en las primeras horas del día, especialmente en los periodos de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, se espera que el sol brille con fuerza a medida que el día progrese, especialmente en las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 15 grados hacia la tarde.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste, pero se mantendrá en rangos moderados, sin causar incomodidades significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones también se verá reflejada en la calidad del aire, que se mantendrá en niveles aceptables, aunque la bruma matutina podría generar una ligera reducción en la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescor al caer el sol. El ocaso se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para salir y aprovechar el entorno natural.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y con alta humedad. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , lo que acentuará la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.