El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente hasta los 5 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 83% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque no se anticipan ráfagas fuertes que puedan causar molestias.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La combinación de temperaturas moderadas, baja probabilidad de lluvia y cielos despejados sugiere que será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los habitantes pueden aprovechar este día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para ello.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:38. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.