El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 12 km/h. Esto puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será buena, lo que es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, como senderismo o paseos por el campo.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse ligeramente, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 7 y 9 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la recomendación de abrigarse adecuadamente durante las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.