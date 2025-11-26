El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 07:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este tramo de la jornada oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 94% en la madrugada, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados a las 08:00 y aumentando ligeramente hasta los 7 grados hacia las 09:00 y 10:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando el 90% a media mañana. A partir de las 11:00, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría ofrecer un respiro del frío intenso de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 11 grados entre las 15:00 y 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento. La dirección del viento será predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a un cielo más despejado hacia el final de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la humedad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 23:00. La visibilidad mejorará, y el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de un ambiente más fresco y agradable. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma y niebla, ofrecerá momentos de calma y temperaturas más agradables en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.