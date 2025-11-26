El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los que se aventuren a salir.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 13 grados. Este ligero aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 74% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más confortable en las horas centrales.

El viento será otro factor a considerar. Predominará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede ser perceptible, especialmente en zonas abiertas y costeras. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, así que es aconsejable tenerlo en cuenta al planificar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.