El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con un inicio de jornada marcado por la presencia de niebla. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla persistente, que se mantendrá hasta aproximadamente las 10:00 horas. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 93% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a nubes altas, lo que permitirá que la temperatura comience a aumentar ligeramente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 11 grados, con una humedad que comenzará a descender, situándose en torno al 79%. Las condiciones de viento serán suaves, con rachas que no superarán los 13 km/h, predominando direcciones del noreste.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad residual y el viento que soplará a una velocidad de 8 km/h desde el este. La humedad relativa se situará en torno al 60%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La niebla podría volver a hacer su aparición, especialmente en las horas más oscuras, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones si se desplazan durante la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de Salvaterra de Miño disfruten de un día mayormente seco, aunque con la advertencia de que las condiciones de niebla podrían complicar la visibilidad en ciertos momentos.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un periodo de nubes altas y temperaturas agradables por la tarde, antes de que la niebla regrese en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.