El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y con alta humedad. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , lo que acentuará la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo con bruma y nubes altas, aunque se espera que la visibilidad mejore ligeramente. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 64% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 5 km/h. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 11 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá que los residentes de Salceda de Caselas disfruten de un día seco, aunque con un ambiente húmedo y fresco. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un espectáculo de luz natural con un ocaso previsto para las 18:05. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de un paseo bajo las estrellas, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio frío y brumoso, con una mejora gradual en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.