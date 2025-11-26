El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 7 grados, mientras que por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 72% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más fríos, alcanzando mínimas de 6 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad de Ribadumia. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.