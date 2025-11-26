El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que rondarán los 7 grados en las primeras horas.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 65% y el 89%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.
El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente su intensidad hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable a las temperaturas más frescas de la mañana. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de sol, aunque con la posibilidad de algunas nubes dispersas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 7 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:05. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que la sensación térmica sea agradable, ideal para paseos o actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, con la certeza de que las condiciones meteorológicas serán favorables durante la mayor parte de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.
