El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado poco nubosos, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango de entre 5 y 14 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 91% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes de Pontevedra pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay riesgo de chubascos que puedan arruinar planes.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 7 km/h, lo que puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar este día para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.