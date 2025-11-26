El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de nubes que cubrirán el cielo durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo de la jornada, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, aunque hay posibilidad de algunas lloviznas ligeras, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con valores que se mantienen en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a lluvias intensas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan un poco más agradables en las horas centrales del día.

Los momentos más despejados se esperan hacia el final de la tarde, cuando el cielo podría dar paso a algunas clarificaciones, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, con temperaturas que descenderán a niveles cercanos a los 6 grados.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para un día en el que el sol tendrá escasa presencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.