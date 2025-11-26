El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 10 grados a las 12 del mediodía y llegando a un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica será más fresca debido a la humedad, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6 km/h en la tarde. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que el día transcurra sin mayores inconvenientes en este aspecto.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y relativamente cálido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:05. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente durante la noche.

En resumen, Ponteareas experimentará un día con niebla en las primeras horas, seguido de un tiempo más despejado y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero estar preparados para el descenso de temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.