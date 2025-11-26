El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 80% al caer la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será un complemento agradable para el tiempo, aportando frescura sin resultar incómodo.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, pasando de un estado mayormente despejado a momentos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos que puedan afectar la estabilidad del tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas de la mañana y la noche, aunque durante el día se podrá disfrutar de un tiempo más templado. En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de noviembre caracterizado por el sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.