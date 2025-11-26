El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde, donde se prevé un periodo de cielo muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que el día avance, la temperatura se sentirá más agradable, aunque las noches seguirán siendo frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 7 km/h, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Este viento suave contribuirá a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas de la mañana.

El orto se producirá a las 08:38, brindando luz natural a los habitantes de Poio, mientras que el ocaso se espera para las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por la naturaleza o actividades al aire libre, ya que la ausencia de lluvia y el cielo despejado permitirán disfrutar de un entorno tranquilo y apacible.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de precipitaciones y un cielo que, aunque variará a lo largo del día, permitirá disfrutar de momentos soleados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.