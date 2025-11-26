El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, que se mantendrá así durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 99%. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 10 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante el día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:04. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos tranquilos o para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando la belleza del entorno en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.