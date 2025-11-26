El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:38. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 11:00 y 11 grados hacia el mediodía.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad constante de entre 7 y 8 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 21 km/h en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde. A partir de las 14:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. La tarde se caracterizará por un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 12 grados hacia las 17:00 y a 11 grados al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 18:07, marcando el final de un día mayormente soleado y fresco. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 9 grados. En resumen, Oia disfrutará de un día agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá la conexión con la naturaleza y el disfrute del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.