El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, alcanzando un 74% por la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas. A pesar de esto, el viento no será un factor que impida disfrutar del día, ya que se mantendrá en niveles moderados.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 a 14 grados, lo que permitirá que los residentes y visitantes de O Rosal disfruten de un tiempo templado. La visibilidad será buena, y el cielo despejado permitirá que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un ambiente luminoso y acogedor.

En cuanto a la noche, se anticipa que las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

