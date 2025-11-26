El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas más activas del día, aunque en general se espera que el viento sea moderado y no cause inconvenientes.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de O Porriño.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá manteniendo su carácter despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 7 grados . El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una jornada agradable y tranquila.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.