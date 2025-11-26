El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y afectar a los desplazamientos. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 8 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 10 grados, descendiendo a 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 83% al 95%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave y constante puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en las condiciones generales del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los habitantes de O Grove disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad puede variar a lo largo del día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y alta humedad, pero sin precipitaciones. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por la costa o explorar la belleza natural de la región, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.