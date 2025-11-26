El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en una sensación de frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Nigrán pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. El ocaso está previsto para las 18:06, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La transición a la noche será suave, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, lo que podría ofrecer una vista espectacular de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvia y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.