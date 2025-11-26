El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que favorecerá la sensación de calidez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 10 km/h. Esto podría aportar una brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.