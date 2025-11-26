El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que la nubosidad aumente a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales, antes de caer nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de que se produzcan. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja estar preparado para un ligero aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6-7 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante las bajas temperaturas, pero no se espera que cause incomodidades significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, alcanzando un estado de cubierto en las últimas horas del día. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que sea especialmente fría.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables durante el día, aunque se recomienda precaución ante la alta humedad y el descenso de temperaturas hacia la noche. La ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad realicen sus actividades sin preocupaciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.