El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera la aparición de brumas y nieblas en algunos momentos, especialmente en las horas más frías de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 a 6 grados. A medida que el sol ascienda, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 11 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica no se sienta tan fría como los valores reales de temperatura.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.
En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de contrastes, con un tiempo que, aunque seco, requerirá de abrigos y precauciones ante la niebla matutina.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.
