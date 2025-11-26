El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70-80% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Moaña podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde, por lo que se aconseja llevar una chaqueta o abrigo si se planea estar fuera hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:05.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables durante el día, aunque con un notable descenso al caer la noche. La combinación de viento moderado y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable estar preparado para las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.