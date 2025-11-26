El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que rondará el 89% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, alcanzando un estado de cielo cubierto hacia la tarde. Las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La humedad se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que podrían llegar hasta el 97%. Esto podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Meis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y la posible brisa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la dirección del viento cambiará hacia el norte, aumentando su velocidad hasta alcanzar los 6 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 81% al caer la noche. La visibilidad se mantendrá buena, y no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente seco, con un aumento de la nubosidad a medida que avanza el día, temperaturas frescas y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la chaqueta para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.