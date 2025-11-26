El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas frescas y cielos que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con mínimas variaciones en la temperatura, que oscilará entre los 7 y 8 grados durante las primeras horas.

A partir de las 3 de la madrugada, el cielo comenzará a nublarse, alcanzando un estado nuboso hacia las 3 y 4 de la mañana, y posteriormente, se cubrirá completamente. Este cambio en el estado del cielo se mantendrá hasta la tarde, cuando se espera que el cielo vuelva a despejarse, ofreciendo un respiro a los habitantes de Meaño. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un ligero aumento hasta los 14 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 83% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 93% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor más intensa, especialmente en las horas más frías. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los residentes de Meaño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será suficiente para causar incomodidad.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como un día fresco y mayormente seco, con cielos que irán de poco nubosos a cubiertos y luego despejados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.