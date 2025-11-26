El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

Hoy, 26 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avanza, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que augura un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, paseos por la costa o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El amanecer se producirá a las 08:38, y el ocaso será a las 18:05, lo que proporciona un buen número de horas de luz para disfrutar del día. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad y generen un ambiente acogedor.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la zona y participar en actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.