El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que, sumado a la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 4 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo alta, con valores alrededor del 95% a media mañana. Esto puede generar un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas nubes altas que podrían permitir la aparición de claros momentáneos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 grados , proporcionando un leve alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el sureste a velocidades de entre 4 y 6 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de 6 a 8 grados hacia el anochecer. La humedad aumentará ligeramente, y la niebla podría regresar en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente. El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca y húmeda.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un ambiente frío y húmedo, con niebla en las primeras horas y un cielo mayormente nublado durante el resto del día, sin precipitaciones esperadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.