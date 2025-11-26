El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una atmósfera mayormente nublada y temperaturas frescas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo nuboso, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se situará entre el 72% y el 94%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de A Illa de Arousa realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se mantengan abrigados debido a las bajas temperaturas y la humedad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, la brisa puede ser notable, especialmente en zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento variará ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

La salida del sol está programada para las 08:40, y el ocaso se producirá a las 18:05, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de cielos nublados y la falta de luz solar directa puede hacer que la jornada se sienta más fría y oscura.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que no superarán los 14 grados. La ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán que la jornada transcurra sin contratiempos, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.