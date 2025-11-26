El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura inicial de 10 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 2 de la mañana, se espera que la temperatura baje a 9 grados, manteniéndose en este rango hasta las 4 de la mañana, cuando se prevé que la temperatura alcance nuevamente los 10 grados.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 14 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 66% y el 90%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que se acerque la tarde.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Desde la madrugada, se registrará un viento del norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 8 km/h. A partir de las 10 de la mañana, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de la tarde. Hacia el final del día, el viento se orientará hacia el noreste, manteniendo velocidades moderadas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que A Guarda disfrute de un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:07, brindando un día con una duración de luz solar considerable. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones sugiere que será un día ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, A Guarda se prepara para un día de clima favorable, con condiciones que invitan a disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.