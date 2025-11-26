El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 79% durante la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 5 a 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará a este, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h en las horas centrales. Este viento moderado ayudará a dispersar las nubes altas que podrían aparecer en la tarde, manteniendo el cielo mayormente despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en la naturaleza o paseos por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:06, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día agradable y soleado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta en esta jornada de noviembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.