El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 79% durante la mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 5 a 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará a este, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h en las horas centrales. Este viento moderado ayudará a dispersar las nubes altas que podrían aparecer en la tarde, manteniendo el cielo mayormente despejado.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en la naturaleza o paseos por la localidad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:06, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte.
En resumen, Gondomar disfrutará de un día agradable y soleado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se presenta en esta jornada de noviembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.
