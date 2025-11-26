El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 85% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, contribuirá a que las actividades al aire libre sean placenteras.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 6 grados a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de una jornada que, aunque fría, se caracterizará por su claridad y tranquilidad.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día sin lluvias, con temperaturas frescas y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.