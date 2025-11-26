El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que indica un ambiente bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 grados. La bruma podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en su punto máximo. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de sol intermitente. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 75% hacia la tarde, lo que proporcionará un alivio en la sensación de humedad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A lo largo del día, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Al caer la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el viento se mantendrá en torno a los 5-6 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:03, lo que significa que los días son cada vez más cortos a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores, pero con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos de sol a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.