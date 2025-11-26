El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente relativamente agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frescor más intenso. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Cuntis disfruten de un día seco, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que a partir de la tarde, el cielo se nuble un poco más, con la posibilidad de que se convierta en cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las temperaturas, que se mantendrán en torno a los 11 grados por la tarde y descenderán a 9 grados durante la noche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:04, lo que proporciona un día con una duración de luz solar adecuada para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será fresco, seco y mayormente soleado, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Es un día propicio para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.