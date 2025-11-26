El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia las 2:00 AM y cubierto a partir de las 3:00 AM.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mayor parte del día, comenzando en torno a los 7 grados en las primeras horas y descendiendo ligeramente a 6 grados a las 4:00 AM. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 9:00 AM y llegando a un máximo de 14 grados entre las 3:00 PM y las 4:00 PM. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 7:00 PM.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en las primeras horas y alcanzando el 100% en la madrugada. A lo largo de la jornada, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 70% y el 80% por la tarde y noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana, alcanzando hasta 18 km/h a las 11:00 AM, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Catoira realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:39 AM y el ocaso a las 06:04 PM, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar adecuada, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será fresco, nublado y sin lluvias, ideal para disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.