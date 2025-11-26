El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

Hoy, 26 de noviembre de 2025, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 5 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 79% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se prevé que alcance rachas de hasta 17 km/h. Este viento fresco puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta esta variable al salir.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al exterior, paseos o encuentros familiares.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y soleado. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno de A Cañiza. En resumen, se prevé un día tranquilo y apacible, ideal para disfrutar de las actividades cotidianas sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.