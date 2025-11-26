El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la temperatura se sentirá más confortable, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 16 km/h, pero se irán suavizando conforme avance la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más templado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cangas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá manteniendo su carácter despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, será muy agradable para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.