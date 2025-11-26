El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación. Este fenómeno se mantendrá hasta las 2 de la mañana, cuando comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a un cielo poco nuboso.

A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más nublado, alcanzando su punto más cubierto entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando se espera un cielo muy nuboso. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Cambados realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 7 y los 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico, aunque moderado, será bien recibido tras las frías noches de noviembre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% a las 6 de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Esto, combinado con la falta de precipitaciones, sugiere que el ambiente se sentirá más seco hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 11 km/h. Estas condiciones de viento serán más notables durante la mañana y la tarde, lo que podría aportar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías.

El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los habitantes de Cambados podrán disfrutar de aproximadamente 9 horas y 26 minutos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles, lo que podría ofrecer una hermosa vista para aquellos que decidan salir a disfrutar de la tranquilidad de la noche cambadesa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.