El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la bruma persistirá hasta las 2 de la tarde, manteniendo las temperaturas en un rango de 6 a 7 grados.

A partir de las 3 de la tarde, el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados . La nubosidad se mantendrá durante la tarde y la noche, con un ligero aumento en la temperatura que alcanzará los 14 grados hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia las 11 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% a la medianoche y alcanzando picos de hasta el 100% en las primeras horas de la mañana. Esto contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 68% y el 81% por la tarde y noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco, aunque fresco.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h, predominando del noreste durante la mañana y cambiando a dirección norte por la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 12 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las bajas temperaturas.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un cielo cubierto y temperaturas que variarán entre los 6 y 14 grados . Sin lluvias a la vista, será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la baja visibilidad en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.