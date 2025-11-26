El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:38. A medida que avance el día, se espera que las nubes aumenten ligeramente, pero sin llegar a cubrir completamente el cielo, manteniendo un ambiente agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante confortable para realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a un 80% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación de frescor sea más intensa en las primeras horas, pero se espera que la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados proporcione un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 14 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance el día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para pasear por la costa, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un parque. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.