El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 26 de noviembre

El día de hoy, 26 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo despejado. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas variarán, comenzando con un cielo nuboso en las primeras horas de la mañana, donde la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. La brisa será suave, con vientos predominantes del sureste, alcanzando velocidades de hasta 4 km/h en las horas más activas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 70%. Los vientos se intensificarán un poco, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 80%, lo que podría generar una atmósfera más densa. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá que la noche transcurra sin complicaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:04, lo que significa que los días son cada vez más cortos a medida que nos adentramos en el invierno. En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-25T20:57:12.